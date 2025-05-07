В атаці на Київ загинули волонтерка та її син разом із врятованими котами (відео)

Пожежа у квартирі в Києві після атаки у ніч проти 7 травня / © ДСНС

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Під час атаки на Київ 7 травня через влучання безпілотника загинула волонтерка з сином. Жінка рятувала тварин. У її квартирі проживали 10 котів.

Про це повідомили в організації Kyiv Animal Rescue Group та столичні телеграмканали.

«Сьогодні, в результаті влучення шахеда, у квартирі на вул. Табірній загинула сім’я волонтерів. На місці виявлені тіла двох людей та п’яти котів«, — зазначили в організації з порятунку тварин.

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Під вікном квартири рятувальники знайшли живого, але дуже обгорілого кота. Ймовірно, його викинуло вибуховою хвилею. Тварину госпіталізовано.

Оскільки у квартирі жили загалом 10 котів, рятувальники Kyiv Animal Rescue Group повернулись на місце трагедії та продовжують пошуки.

Місцева мешканка Ірина розповіла «Київ Сайчас», що загибла жінка була її подругою.

«Подруга загинула. Подруга і син. Жінка була волонтером, рятувала тварин. Десять тварин у квартирі — загинули всі. (Загибла була віком — ред.) 60-61 рік, хлопчику — 30 років. Я йшла на роботу і побачила, що дим іде. Почула „прильот“. Повернулася сюди і квартира вже горіла», — поділилась Ірина.

Дата публікації 11:11, 07.05.25 Кількість переглядів 12 Через атаку на Київ загинули волонтерка з сином та врятованими котами

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 7 травня атакували Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Наразі відомо про двох загиблих та сімох постраждалих. У п’яти районах столиці виникли пожежі та сталися руйнування.

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що у Києві загинули жінка та її син. Він також повідомив, що загалом Росія атакувала Україну 142 дронами і чотирма ракетами.

Серед сімох постраждалих через удар РФ по Києву опинилися четверо дітей. Троє з них госпіталізовані з опіками.