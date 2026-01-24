- Дата публікації
500 кг вибухівки біля будинків та АЗС: у Києві знешкодили бойову частину "Іскандера", що не вибухнула
Ракета «Іскандер-М» з бойовою частиною перебувала у безпосередній близькості до житлової забудови та об’єктів інфраструктури, що становило серйозну небезпеку для людей.
Вибухотехніки поліції Києва знешкодили бойову частину ракети «Іскандер-М», яка не здетонувала після нічної атаки РФ на столицю.
Про це повідомляє Національна поліція України у Telegram.
Фрагменти ракети з бойовим зарядом масою близько 500 кілограмів лежали поряд із житловими будинками та автозаправною станцією в Дніпровському районі Києва. Через це існував високий ризик вибуху.
«Боєприпас перебував у безпосередній близькості до житлової забудови та об’єктів інфраструктури, що становило серйозну небезпеку для людей», — повідомили у Нацполіції.
До робіт залучили вибухотехніків поліції та саперів ДСНС. Фахівці перевели ракетну бойову частину у безпечний стан, після чого за допомогою спеціальної техніки вилучили її для подальшого знешкодження на полігоні.
«Усі дії проводилися з дотриманням максимальних заходів безпеки», — зазначили у поліції.
Нагадаємо, у ніч проти 24 січня на російська армія завдала нового масованого удару по Україні дронами та різними видами ракет. Київ ворог атакував «Шахедами», а потім паралельно вдарива балістичними та крилатими ракетами, після чого знову дронами.