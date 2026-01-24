ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
170
Час на прочитання
1 хв

500 кг вибухівки біля будинків та АЗС: у Києві знешкодили бойову частину "Іскандера", що не вибухнула

Ракета «Іскандер-М» з бойовою частиною перебувала у безпосередній близькості до житлової забудови та об’єктів інфраструктури, що становило серйозну небезпеку для людей.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Вибухотехніки поліції Києва знешкодили нездетоновану бойову частину балістичної ракети

Вибухотехніки поліції Києва знешкодили нездетоновану бойову частину балістичної ракети / © Поліція Києва

Вибухотехніки поліції Києва знешкодили бойову частину ракети «Іскандер-М», яка не здетонувала після нічної атаки РФ на столицю.

Про це повідомляє Національна поліція України у Telegram.

Фрагменти ракети з бойовим зарядом масою близько 500 кілограмів лежали поряд із житловими будинками та автозаправною станцією в Дніпровському районі Києва. Через це існував високий ризик вибуху.

«Боєприпас перебував у безпосередній близькості до житлової забудови та об’єктів інфраструктури, що становило серйозну небезпеку для людей», — повідомили у Нацполіції.

До робіт залучили вибухотехніків поліції та саперів ДСНС. Фахівці перевели ракетну бойову частину у безпечний стан, після чого за допомогою спеціальної техніки вилучили її для подальшого знешкодження на полігоні.

У Києві знешкодили бойову частину ракети «Іскандер» / © Поліція Києва

У Києві знешкодили бойову частину ракети «Іскандер» / © Поліція Києва

«Усі дії проводилися з дотриманням максимальних заходів безпеки», — зазначили у поліції.

Нагадаємо, у ніч проти 24 січня на російська армія завдала нового масованого удару по Україні дронами та різними видами ракет. Київ ворог атакував «Шахедами», а потім паралельно вдарива балістичними та крилатими ракетами, після чого знову дронами.

Дата публікації
Кількість переглядів
170
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie