$50 тисяч за свободу: у Києві жорстоко викрали чоловіка через "борг"

Затримання порушників / © Поліція Києва / Facebook

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У столиці поліція затримала злочинне угруповання, яке викрало чоловіка та вимагало в нього $50 тисяч за вигаданий борг. Організатором виявився 31-річний уродженець Донецька, який проживає в Києві.

Про це повідомляють у поліції.

П’ятеро осіб заманили 24-річного потерпілого в кафе під приводом зустрічі, побили та силоміць доправили до офісного приміщення. Там вони відібрали сумку, телефон і годинник, а також почали погрожувати й вимагати гроші.

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Завдяки спецоперації правоохоронців чоловіка вдалося звільнити. У зловмисників вилучили $30 тисяч, комп’ютери та п’ять дорогих автівок — BMW, Mercedes, Toyota, Infiniti. Усіх учасників затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Затримання / © Поліція Києва / Facebook

Організатору загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за статтею 189 ККУ. Іншим — до п’яти років за незаконне позбавлення волі (ст. 146 ККУ).

Наразі слідство триває, а суд уже обрав запобіжні заходи: організатор під вартою без альтернативи, решта — з правом застави.

Нагадаємо, у Києві блогери видавали себе за поліцейських, щоб знімати відео для соцмереж. Вони одягали поліцейську форму, імітували перевірки документів і затримання, публікуючи такі ролики онлайн. Ці дії вводили глядачів в оману та підривали довіру до справжніх правоохоронців.

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Під час моніторингу поліція виявила близько десяти відео з псевдоперевірками та інсценованими затриманнями. На відео були зображені особи без жодного стосунку до поліції, які своїми діями створювали хибне уявлення про діяльність правоохоронних органів.

Як з’ясували правоохоронці, усі учасники цих роликів — мешканці Києва. Вони називали себе «акторами» та знімали контент виключно для розваги та залучення аудиторії в соціальних мережах.