Панорама Трускавця з вершини гірського хребта Орів Діл

Прогулянка для новачків туристів заповідними місцями гірського масиву Сколівські Бескиди. З верхніх поверхів санаторіїв Трускавця добре видно на півдні вершини гірського хребта Орів Діл. Промарковано кілька туристичних пішохідних та велосипедних маршрутів, які проведуть лісовими стежками до печер, оглядових майданчиків, вежі «Карпатський Маяк» з панорамним видом та найбільшою в цій частині Карпат вітроелектростанції «Сколівські вітряки».

Вид на Ворохту, Говерлу та Петрос з вершини гори П'ятихатка

На туристів чекає справжнє сходження в Карпатах: висота гори П'ятихатка 1200 метрів над рівнем моря. Проте стартують туристичні групи від курорту Ворохта, розташованого на висоті 850 метрів, тож перепад висот невеликий. Подорож підходить для сімей з дітьми – шлях до оглядових майданчиків П'ятихатки без крутих підйомів та небезпечних скель. Навколо – Карпатський природний парк, заповідна територія з лісовими ягодами, грибами та джерелами. Перед поверненням до Ворохти туристи відпочивають біля вогнищ козацького табору «Курінь Довбуша».

Пасторальна краса полонини Борсучина

Полонина – слово оманливе. Насправді, це високо. Під час походу на полонину Борсучина туристи піднімаються на висоту 1138 метрів над рівнем моря. Від урочища Нижній Богончик Ворохти стежка веде через карпатський ліс, перетинає дерев'яним містком гірську річку до широких полів із цілющими карпатськими травами та класичною гуцульською сироварнею. Фон для селфі – гірські вершини Запрутських Ґорґан та Покутсько-Буковинських Карпат.

Храм, віадук та полонина Лисина

Пізнавальний легкий карпатський маршрут для корінних городян, сімей з дітьми та найдосвідченіших туристів. Дорога на полонину Лисина з курортної Ворохти веде повз чудові фотолокації - гірську річку з бурхливою водою та величезними валунами, старовинного австрійського віадука з високими кам'яними арками та гуцульською церквою XVIII століття з темного від давнини дерева. Далі туристи йдуть Карпатським природним парком; милуються автентичними гуцульськими граждами, колибами, пасовищами та приголомшливими краєвидами карпатських гір. Походи на найближчі гори та полонини включені у вартість програм відпочинку туристичного комплексу «Ворохта 365».

Краса Полонини Боржава

Гірський хребет нерідко називають Українськими Альпами: чудові краєвиди, альпійські луки з ароматними травами та квітами. Заплануйте під час відпустки у Карпатах сходження на гору Магура-Жиде (висота 1517 метрів над рівнем моря). Пішохідні маршрути стартують від сіл Ізки, Пилипець чи Буковець. Під час підйому туристи прогуляються прадавнім буковим лісом, побачать галявини чорниці, альпійські луки та види Боржав у форматі 360°.

Підказка для новачків: підніміться канатно-крісельною дорогою від села Пилипець до верхньої станції на горі Гимба. Далі лише два кілометри простої прогулянки між двома гірськими вершинами Полонини Боржава. Головне, щоби погода не підвела.

