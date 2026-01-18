ТСН у соціальних мережах

Київ
501
1 хв

32 чи 143?: Шмигаль та Кличко розійшлися в цифрах щодо масштабів аварій у Києві

У Києві через морози та зношені мережі тривають локальні блекаути.

Дмитро Гулійчук
Як у Києві та області долають наслідки морозів

Як у Києві та області долають наслідки морозів / © ТСН

Через низьку температуру та стару інфраструктуру у Києві та області фіксуються постійні локальні аварії.

Про це повідомив новий міністр енергетики Денис Шмигаль.

Шмигаль сьогодні провів чергове засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області.

Теплопостачання

За словами очільника Міненерго, через низькі температури та зношену інфраструктуру фіксуються постійні локальні аварії. Ремонтні бригади працюють над відновленням тепла у 143 будинках. Зауважимо, що мер Києва Віталій Кличко дає іншу цифру — 32 багатоповерхівки.

Крім того, Шмигаль залучив до роботи додаткові ремонтні бригади від «Укрзалізниці» та з інших регіонів. 10 бригад — від «УЗ», ще вісім з Київщини. Завтра до Києва прибудуть ще бригади з Рівного та додаткові — від залізниці.

Світло

Міністр визнає, що ситуація залишається складною, бо додаткове навантаження створюють морози. Наразі над відновленням електропостачання вже працюють 60 бригад, 12 з яких прибули з інших областей.

Наразі влада доставляє додаткові 55 генераторів з резервного хабу Міненерго.

«Спільно з Мінрозвитку проводимо верифікацію всіх когенераційних установок для швидкого введення додаткових потужностей. Спрощуємо бюрократичні процедури підключення в умовах надзвичайної ситуації. Енергетики та комунальники працюють безперервно. Дякую їм за це. Спільно робимо все, щоб якнайшвидше повернути світло і тепло в оселі українців», — підсумував Денис Шмигаль.

Раніше у ДТЕК пояснили, чому Київ понад тиждень живе без графіків світла.

