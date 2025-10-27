ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
2 хв

Захист від уламків: експерт розкрив головний секрет міцності мобільних укриттів

У мобільних укриттях йдеться про залізобетонну стіну товщиною не менше, ніж 30 см.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Мобільне укриття

Мобільне укриття

Мобільні укриття, які швидко збираються і розбираються, оснащені спеціальною внутрішньою сіткою, яка здатна втримати уламки бетону в разі прямого удару. Це ключовий елемент, що захищає людей всередині від вторинного ураження.

Про це розповів експерт компанії-виробника укриттів Костянтин Рева в етері «КИЇВ24».

«Тамбур — дуже важлива частина укриття. Він повинен бути розміром, півтора на півтора. Наступне — вентиляція, електрика, освітлення. Це стандартні речі, які повинні бути. Повинні бути лавки. Є норма 0,6 квадратних метрів захищеної площі на людину», — пояснив експерт компанії-виробника укриттів Костянтин Рева.

У мобільних укриттях йдеться про залізобетонну стіну товщиною не менше, ніж 30 см. Потрійне армування — це важливо, додає він.

«У цій залізобетонній стіні є армування, яке тримає її, для того, щоб в не було проникнення снарядів. Навіть, коли проламується стінка, є внутрішнє армування, м’якою сіткою, яке все одно втримає, щоб не сталося ураження частинками бетону з внутрішньої сторони», — каже експерт.

Рева зазначає, що ці укриття є мобільними. Вони наче лего — їх можна збирати і розбирати дуже швидко, для переміщення. За його словами, приблизна середня вартість одного укриття — 3,5 млн.

Нагадаємо, у Києві впроваджують мобільні укриття для мешканців у місцях, де немає стаціонарних сховищ. Вимоги до таких укриттів тепер чітко визначені на державному рівні, а їх закупівля і облаштування не супроводжуватиметься кримінальними справами.

Дата публікації
Кількість переглядів
70
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie