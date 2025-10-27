Захист від уламків: експерт розкрив головний секрет міцності мобільних укриттів

Мобільне укриття

Мобільні укриття, які швидко збираються і розбираються, оснащені спеціальною внутрішньою сіткою, яка здатна втримати уламки бетону в разі прямого удару. Це ключовий елемент, що захищає людей всередині від вторинного ураження.

Про це розповів експерт компанії-виробника укриттів Костянтин Рева в етері «КИЇВ24».

«Тамбур — дуже важлива частина укриття. Він повинен бути розміром, півтора на півтора. Наступне — вентиляція, електрика, освітлення. Це стандартні речі, які повинні бути. Повинні бути лавки. Є норма 0,6 квадратних метрів захищеної площі на людину», — пояснив експерт компанії-виробника укриттів Костянтин Рева.

У мобільних укриттях йдеться про залізобетонну стіну товщиною не менше, ніж 30 см. Потрійне армування — це важливо, додає він.

«У цій залізобетонній стіні є армування, яке тримає її, для того, щоб в не було проникнення снарядів. Навіть, коли проламується стінка, є внутрішнє армування, м’якою сіткою, яке все одно втримає, щоб не сталося ураження частинками бетону з внутрішньої сторони», — каже експерт.

Рева зазначає, що ці укриття є мобільними. Вони наче лего — їх можна збирати і розбирати дуже швидко, для переміщення. За його словами, приблизна середня вартість одного укриття — 3,5 млн.

Нагадаємо, у Києві впроваджують мобільні укриття для мешканців у місцях, де немає стаціонарних сховищ. Вимоги до таких укриттів тепер чітко визначені на державному рівні, а їх закупівля і облаштування не супроводжуватиметься кримінальними справами.