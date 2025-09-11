10 тисяч доларів за бронь від служби: затримано працівника з Міноборони

Зловмисника затримано / © Національна поліція України

Правоохоронці затримали працівника Департаменту мобілізації Міністерства оборони, який обіцяв військовозобов’язаним роботу на підприємстві, яке має право надавати бронювання від мобілізації.

Про це повідомили у Нацполіції.

«Працівник Департаменту мобілізації Міністерства оборони пропонував чоловікам призовного віку за грошову винагороду у розмірі 10 тисяч доларів працевлаштування на підприємстві, яке має право надавати бронювання від мобілізації», — йдеться у повідомленні.

Зловмисника слідчі затримали під час отримання зазначеної суми коштів від «клієнта».

Наразі затриманому повідомлено про підозру. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що чоловіків, які не стоять на обліку в ТЦК або перебувають у розшуку, можуть дозволити тимчасово бронювати на критично важливих підприємствах.