10 тисяч доларів за бронь від служби: затримано працівника з Міноборони
Правопорушник обіцяв військовозобов’язаним роботу на підприємстві, яке має право надавати бронювання від мобілізації.
Правоохоронці затримали працівника Департаменту мобілізації Міністерства оборони, який обіцяв військовозобов’язаним роботу на підприємстві, яке має право надавати бронювання від мобілізації.
Про це повідомили у Нацполіції.
«Працівник Департаменту мобілізації Міністерства оборони пропонував чоловікам призовного віку за грошову винагороду у розмірі 10 тисяч доларів працевлаштування на підприємстві, яке має право надавати бронювання від мобілізації», — йдеться у повідомленні.
Зловмисника слідчі затримали під час отримання зазначеної суми коштів від «клієнта».
Наразі затриманому повідомлено про підозру. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Раніше повідомлялося, що чоловіків, які не стоять на обліку в ТЦК або перебувають у розшуку, можуть дозволити тимчасово бронювати на критично важливих підприємствах.