Блекаут у Києві та області: що буде зі світлом, теплом і водою та чого очікувати від графіків

Фото ілюстративне

Росія продовжує енергетичний терор України, намагаючись занурити її у пітьму. Після нічної атаки ситуація в столичному регіоні стала критичною.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про стан енергосистеми, роботу транспорту та прогнози експертів станом на вечір 13 січня.

Блекаут у Києві: сотні будинків залишилися без світла та тепла

Нічна атака росіян балістичними ракетами 13 січня спричинила критичні пошкодження енергооб’єктів, зокрема ТЕЦ, високовольтних ліній та підстанцій. Через це в столиці та області запроваджено екстрені й аварійні відключення світла.

Найскладніша ситуація склалася на Лівому березі, де світло подають лише на 3 години через кожні 7, а опалення відсутнє вже п’яту добу. На Правому березі після нічних ударів також зафіксовано погіршення.

Загалом у місті близько 700 будинків залишаються без тепла, а температура в оселях впала до 16°C. Також проблеми з електропостачанням виникли в Ірпені, Бучі та Гостомелі.

В деяких квартирах киян немає опалення третю добу без тепла. У квартирі +11 градусів, люди одягають на себе куртки, взувають тепле взуття, вкриваються кількома ковдрами, повідомляє «Новини Live».

Мер Віталій Кличко заявив, що дефіцит енергії заважає навіть роботі критичної інфраструктури, проте спростував чутки про закриття супермаркетів.

Енергетики ДТЕК та «Укренерго» працюють цілодобово. Там зазначаються, що відновленню заважають постійні обстріли, низька температура повітря та пікове навантаження на мережу.

Супермаркети призупинили свою роботу

Зранку 13 січня ЗМІ повідомляли, що через аварійні відключення та низьку температуру в Києві та області частина супермаркетів змінила режим роботи. Станом на ранок 13 січня мережа Novus тимчасово зачинила близько 17 магазинів, зокрема на вулицях Ахматової, Златоустівській, Набережній та проспекті Григоренка.

У «Сільпо» також повідомляють про короткочасні закриття окремих точок через поломки обладнання, спричинені блекаутами. Натомість мережа АТБ працює безперебійно завдяки забезпеченню всіх об’єктів генераторами.

Мер Віталій Кличко спростував чутки про масове закриття великих мереж, подякувавши бізнесу за роботу в умовах надзвичайної ситуації. Компанії докладають зусиль для швидкого відновлення роботи всіх зачинених маркетів.

Своєю чергою міністр економіки Олексій Соболев та провідні ритейлери, серед яких АТБ, Fozzy Group, Novus, Ашан та інші, також підтвердили відсутність масових закриттів супермаркетів по всій країні.

«Абсолютно всі мережі підтвердили: системних закриттів супермаркетів немає», — наголосив він.

За його словами, тимчасові зупинки окремих магазинів пов’язані виключно з технічними несправностями генераторів або сервісним обслуговуванням обладнання, що виходить з ладу через затяжні морози та перевантаження.

У Києві запроваджені тимчасові зміни у русі транспорту

У вівторок на Правому березі Києва припинили рух трамваї та тролейбуси, замість яких на лінії вивели автобуси.

Зокрема, дублюючі маршрути забезпечують доїзд до залізничного вокзалу та центру міста (№ 3-ТР), сполучення з ключовими станціями метро (№ 9-ТР, № 45-ТР), а також зв’язок між віддаленими районами й середмістям (№ 6-ТР, № 1-Т).

Повний перелік оновлених схем руху та зупинок доступний на офіційному порталі КМДА — kyivcity.gov.ua.

Яка ситуація склалася із пальним на Київщині

Ситуація на заправках Києва залишається стабільною, передає «КИЇВ24». Журналісти видання зазначають, що попри чутки у соцмережах, ажіотажу та великих черг немає.

Ажіотажу на АЗС у місті та на виїздах також немає, пальне реалізують у звичному режимі.

Проте в Ірпені та Бучі попит помітно зріс — там мешканці масово закуповують пальне для роботи генераторів через тривалі відключення світла.

Невтішний прогноз для киян

Ситуація в енергосистемі Києва станом на вечір 13 січня залишається складною через атаки та негоду, повідомляють в Міненерго. Замість планових графіків діють аварійні відключення. Лівий берег залишається без світа. Енергетики працюють цілодобово, щоб відновити обладнання.

У відомстві попереджають, коли графіки повернуться, вони будуть жорсткими.

Водночас заступник міністра енергетики Микола Колісник повідомив, що аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово, але через продовження обстрілів давати прогнози неможливо.

«Аварійно-відновлені роботи тривають фактично цілодобово, попри складні погодні умови, для того, щоб якомога швидше стабілізувати і перейти в плановий графік. Але ситуація досить складна. Зараз ніяких прогнозів давати ми не можемо, оскільки ворог продовжує атаки», — сказав Колісник.

Своєю чергою, на Київщині воду подаватимуть за тимчасовим розкладом у ранкові та вечірні години.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко доручила віцепрем’єр-міністру Олексію Кулебі разом з головами ОВА терміново подати Кабінету Міністрів додаткові потреби усіх обʼєктів критичної інфраструктури у забезпеченні джерелами резервного живлення обʼєктів життєзабезпечення на місцях.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко / © Володимир Зеленський

«Максимально оперативно має бути відновлене нормальне водопостачання без графіків. Ресурс на відновлення є, відповідне обладнання для резервного енергозабезпечення теж в Ірпінь відправлене». — йдеться у повідомлені Свириденко.

Як уряд рятує енергосистему

Уряд вживає екстрених заходів для стабілізації енергосистеми після масованих атак та в умовах сильних морозів. За словами Юлії Свириденко, завдяки перегляду переліку критичних об’єктів вдалося додати до мережі 1 ГВт потужності, що суттєво допомагає балансувати систему.

«Координуємо зусилля з рітейл-мережами. Ситуація із забезпечення людей продуктами під контролем. Доручила міністру економіки тримати на особистому контролі і реагувати на запити мереж», — йдеться в заяві прем’єрки.

Для підтримки мешканців у найбільш проблемних районах Києва ДСНС встановлює потужні генератори, які живлять цілі житлові квартали.

Паралельно по всій країні розгортають додаткові «Пункти незламності», а влада контролює наявність пального, стабільність цін та безперебійну роботу продуктових мереж.

Обстріли балістикою, крижані оселі та екстрені відключення: що відбувається в Києві та області 13 січня (2 фото) © Юлія Свириденко © Юлія Свириденко

Наразі енергетики працюють над відновленням генерації та нарощують імпорт електроенергії для покриття дефіциту.

Що прогнозують експерти

Експерт Центру Разумкова Володимир Омельченко прогнозує, що ситуація з енергопостачанням не покращиться до кінця зими. Він наголосив, що постійні атаки виснажують систему швидше, ніж тривають ремонти, а відсутність опалення вже поширилася і на Святошинський район Києва.

За словами експерта, стратегія РФ полягає в роз’єднанні української енергомережі та ізоляції окремих регіонів для створення хаосу й тиску на владу.

Включення світла в Україні / © Associated Press

Водночас народний депутат Сергій Нагорняк вважає, що на відновлення енергетичної інфраструктури Україні знадобиться від року до півтора, що значно довше за попередні оптимістичні оцінки, пише «Телеграф».

Він зауважив, що попри численні атаки на ключові об’єкти, як-от Канівська, Дніпровська ГЕС та Трипільська ТЕС, українська система продовжує триматися.

За словами парламентаря, основна стратегія ворога — «фрагментація» енергомережі. Росія намагається розділити Україну на ізольовані «півострови», які залежатимуть лише від власної локальної генерації.

Це унеможливить перекидання потужностей від атомних електростанцій до дефіцитних регіонів і має на меті залишити міста-мільйонники без світла, води та тепла.

