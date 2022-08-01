Kyiv City Express буде додатково обслуговувати ще декілька нових напрямків: де чекати на потяг

Kyiv City Express буде додатково обслуговувати ще декілька нових напрямків приміських маршрутів.

Про це повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”

Так, з 3 серпня поїде приміський поїзд №7062 сполученням Святошин – Ніжин. Він буде курсувати по буднях. Відправка зі станції Святошин - о 20:00, прибуття до станції Ніжин - о 22:52.

З 4 серпня поїде приміський поїзд №7061 сполученням Ніжин – Дарниця. Також курсуватиме по буднях. Відправка зі станції Ніжин - о 5:00, прибуття до станції Дарниця - о 6:59.

“Крім цього, ми вносимо зміни в розклад руху приміського поїзда №6909 Ніжин – Київ-Волинський. Він відправлятиметься зі станції Ніжин о 4:40 і прибуватиме до станції Київ-Волинський о 7:38. З розкладом руху електропоїздів можна ознайомитися на сайті "Укрзалізниці", а також на інформаційних дошках вокзалів та станцій”, - наголосили в пресслужбі компанії.

Нагадаємо, що у Києві затримали ексзаступника голови ДніпроОДА, який продавав військову амуніцію.

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