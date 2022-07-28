Квіткове панно у Києві на Печерську присвятили героям полку "Азов"

Панно можна побачити на зеленому схилі перед Печерським мостом.

До Дня української Державності у Києві створили квіткове панно на честь полку "Азов".

Квіткове панно можна побачити на зеленому схилі перед Печерським мостом. Тут квітами викладена символіка окремого загону спеціального призначення "Азов".

Про це пише "Вечірні Київ".

Бійці полку "Азов" стали символом незламності українського народу у боротьбі за право бути незалежним, жити на рідній вільній від окупантів землі, у демократичній державі з більш ніж тисячолітньої історією і успішним майбутнім.

Ландшафтний дизайнер КП УЗН Печерського району Ольга Гаврилюк розповіла, що кольори квітів відбирали, аби повністю відтворити символіку "Азову".

Обрамлення герба мало бути темно червоного кольору, для цього дизайнер використала ірезіне. А хвилі моря створила з цинерарії та агератуму, чорнобривцями виклали сонце.

"Ми старалися в ідеалі відтворити кольорову гаму емблеми "Азову" на фоні прапора України. На роботу 15 озеленювачів витратили три дні й 8700 штук квітів, створивши панно площею 35 квадратних метрів. Ми хотіли віддячити нашим захисникам за мужність й стійкість при захисті рідної землі", — сказала Ольга Гаврилюк.

Вздовж бульвару Дружби народів ще є три патріотичні композиції, зокрема "Я люблю Україну", рушник з квітів, на якому написано "Слава Україні".

"До Дня Незалежності ми проведемо у столиці виставку тематичних композицій. Буде представлена зокрема "Карта України" з квітів з усіма областями та в усіх кольорах, буде композиція "З Україною у серці", квітковий Байрактар, і ще багато цікавого. Виставки пройдуть в центральних парках кожного району столиці", — сказав генеральний директор КО "Київзеленбуд Олексій Король.

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