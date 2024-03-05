Квартира за черешню: нардеп від "Слуги народу" вскочив в скандал через житло в елітному районі Києва

Народний депутат під час війни переїхав до нової квартири в одному з житлових комплексів на Печерську.

Нардеп від “Слуги народу” Володимир Крейденко під час війни придбав нову квартиру в елітному районі Києва. Появу коштовної нерухомості він пояснив отриманням коштів, які його батьки нібито заробили на продажі черешні.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Як зазначається, народний депутат під час війни переїхав до нової квартири в одному з житлових комплексів на Печерську. Інформація про це з’явилася в соцмережах його дружини ще наприкінці минулого року. Проте в декларації нова нерухомість відсутня, в документі не вказана квартира і у дружини депутата.

Власником житла від осені 2022 року є батько Володимира Крейденка. Журналісти припустили, що така квартира може коштувати близько 200 тисяч доларів.

Вже згодом, після звернення журналістів, Крейденко заявив, що змінив житло. Переїхав до квартири батька в січні 2023 року, тому в декларації за 2022 рік її не вказав. Депутат пояснив, що його батько купив квартиру за кошти, які отримав від продажу будинку в Мелітополі та продажу черешні.

"Батьки до цього продали будинок. Мелітополь славиться черешнею, і мій батько займався, продавав цю черешню просто фурами, продавав у різні країни, займався бізнесом", — розповів парламентарій.

Нагадаємо, на початку січня 2024 року українці нарешті змогли отримати доступ до публічних декларацій українських чиновників, яких зобов’язали подати звітність про власні доходи за 2021 та 2022 роки.

Читайте також: