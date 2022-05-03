"Куплю 4 літри за 200 грн, щоб хоча б доїхати додому": у Києві стикнулись з гострим дефіцитом палива

"Куплю 4 літри за 200 грн, щоб хоча б доїхати додому": у Києві стикнулись з гострим дефіцитом палива

У Києві виник гострий дефіцит палива. Через відсутність бензину на заправках водії навіть намагаються купити хоча б кілька літрів у Мережі, щоб доїхати додому.

Кур'єр Glovo на ім’я Олександр залишив таке повідомлення в чаті у Telegram.

"Перебуваю на Севастопольській площі, закінчився бензин в тачці. Куплю 4 літри за 200 грн, щоб доїхати додому хоча б", - написав чоловік.

У відповідь киянин запропонував йому залишити автівку там і йти додому пішки.

"Можеш там тачку лишати і йти додому пішки. Можна навіть з ключами в замку, нічого з нею не буде", — іронічно відповів він.

Нагадаємо, що дефіцит пального виник і в інших містах України. На АЗС утворилися величезні черги автівок. Заправки обмежили продаж пального - лише по 10 літрів на машину. Разом із чергами почали зростати і ціни.

Відтепер перед тим, як їхати на заправку, можна відшукати її на спеціальній мапі та перевірити, чи є там бензин і скільки палива можна отримати на один автомобіль.

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Скріншот

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