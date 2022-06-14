Купити квартиру в Києві за 30 тисяч доларів: що пропонують під час війни

Купити квартиру в Києві за 30 тисяч доларів: що пропонують під час війни

До 100 тисяч гривень в Києві можна купити невелику квартиру, далеко від центру, однак з ремонтом і біля станції метро.

Маючи бюджет до 30 тисяч доларів, у Києві можна купити невелику однокімнатну квартиру в житловому стані або під ремонт.

На сайті з пошуку нерухомості Dom.ria.com розміщено близько 100 таких оголошень.

Квартира з ремонтом та меблями

Наприклад, на лівому березі в Дніпровському районі Києва виставлена на продаж квартира площею 22,5 кв. м за 27,1 тисяч доларів (890,7 тисяч гривень). Вона укомплектована меблями та всією необхідною технікою. Від будинку до станції метро "Лісова" 12 хвилин пішки.

У цьому ж будинку продається ще одна схожа квартира з трохи більшою площею за 29,5 тисяч доларів (967,3 тисяч гривень).

dom.ria.com

dom.ria.com

dom.ria.com

Квартира в гарному стані, але далеко від метро

У Подільському районі Києва пропонують придбати квартиру площею 22 кв. м за 28 тисяч доларів (918 тисяч гривень). Вона розташована в мікрорайоні Вітряні Гори. Квартира у гарному стані, з меблями та технікою, однак далеко від центру та станцій метро.

dom.ria.com

dom.ria.com

dom.ria.com

Квартира площею 15 квадратних метрів

У Дніпровському районі столиці, біля станції метро "Чернігівська" продається квартира площею 15 кв. м. Вартість такого житла - 29,5 тисяч доларів (967,2 тисячі гривень). У маленькій студії зроблено ремонт, але немає меблів.

dom.ria.com

dom.ria.com

dom.ria.com

Квартира в ЖК

У житловому комплексі "Крістер Град", що в мікрорайоні Виноградар, Подільський район, продається квартира площею 21 кв. м за 28 тисяч доларів (918 тисяч гривень). Будинок зданий в експлуатацію у 2015 році та заселений. Квартира укомплектована меблями та технікою, однак розташована на першому поверсі.

dom.ria.com

dom.ria.com

dom.ria.com

Квартира, готова під здачу в оренду

У Святошинському районі Києва, біля станції метро "Житомирська" пропонують придбати квартиру площею 30 кв. м, яка готова під здачу в оренду, за 28 тисяч доларів (918 тисяч гривень). Квартира на першому поверсі укомплектована усією необхідною технікою та меблями. Наразі там живуть квартиранти, які готові залишитися, якщо захоче новий власник.

dom.ria.com

dom.ria.com

dom.ria.com

Квартира під ремонт

Оголошення про продаж квартир під ремонт є в Оболонському, Дніпровському, Подільському та Деснянському районах Києва за 30 тисяч доларів (983 тисячі гривень). Площі помешкань від 24 до 30 кв. м.

dom.ria.com

dom.ria.com

dom.ria.com

Кімната в гуртожитку

За 27,5 тисяч доларів (901,6 тисяч гривень) продається кімната в гуртожитку на правому березі столиці, в Святошинському районі. Загальна площа - 19 кв. м. У кімнаті зроблено ремонт, встановлена нова сантехніка, меблі та пральна машина.

dom.ria.com

dom.ria.com

dom.ria.com

Нагадаємо, орендувати квартиру в Києві можна навіть за 3 тисячі гривень, а на найдорожчому Печерську пропозиції стартують від 4,7 тисячі гривень. Більшість оголошень розміщені від ріелторів, однак вони беруть невелику комісію.

Ціни на квартири під час війни: як продавати та що можна придбати

Читайте також: