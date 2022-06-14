Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Купити квартиру в Києві за 30 тисяч доларів: що пропонують під час війни

Дата публікації
Перегляди
1546
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Купити квартиру в Києві за 30 тисяч доларів: що пропонують під час війни

dom.ria.com

До 100 тисяч гривень в Києві можна купити невелику квартиру, далеко від центру, однак з ремонтом і біля станції метро.

Маючи бюджет до 30 тисяч доларів, у Києві можна купити невелику однокімнатну квартиру в житловому стані або під ремонт.

На сайті з пошуку нерухомості Dom.ria.com розміщено близько 100 таких оголошень.

Квартира з ремонтом та меблями

Наприклад, на лівому березі в Дніпровському районі Києва виставлена на продаж квартира площею 22,5 кв. м за 27,1 тисяч доларів (890,7 тисяч гривень). Вона укомплектована меблями та всією необхідною технікою. Від будинку до станції метро "Лісова" 12 хвилин пішки.

У цьому ж будинку продається ще одна схожа квартира з трохи більшою площею за 29,5 тисяч доларів (967,3 тисяч гривень).

dom.ria.com / ©
dom.ria.com
dom.ria.com / ©
dom.ria.com
dom.ria.com / ©
dom.ria.com

Квартира в гарному стані, але далеко від метро

У Подільському районі Києва пропонують придбати квартиру площею 22 кв. м за 28 тисяч доларів (918 тисяч гривень). Вона розташована в мікрорайоні Вітряні Гори. Квартира у гарному стані, з меблями та технікою, однак далеко від центру та станцій метро.

dom.ria.com / ©
dom.ria.com
dom.ria.com / ©
dom.ria.com
dom.ria.com / ©
dom.ria.com

Квартира площею 15 квадратних метрів

У Дніпровському районі столиці, біля станції метро "Чернігівська" продається квартира площею 15 кв. м. Вартість такого житла - 29,5 тисяч доларів (967,2 тисячі гривень). У маленькій студії зроблено ремонт, але немає меблів.

dom.ria.com / ©
dom.ria.com
dom.ria.com / ©
dom.ria.com
dom.ria.com / ©
dom.ria.com

Квартира в ЖК

У житловому комплексі "Крістер Град", що в мікрорайоні Виноградар, Подільський район, продається квартира площею 21 кв. м за 28 тисяч доларів (918 тисяч гривень). Будинок зданий в експлуатацію у 2015 році та заселений. Квартира укомплектована меблями та технікою, однак розташована на першому поверсі. 

dom.ria.com / ©
dom.ria.com
dom.ria.com / ©
dom.ria.com
dom.ria.com / ©
dom.ria.com

Квартира, готова під здачу в оренду 

У Святошинському районі Києва, біля станції метро "Житомирська" пропонують придбати квартиру площею 30 кв. м, яка готова під здачу в оренду, за 28 тисяч доларів (918 тисяч гривень). Квартира на першому поверсі укомплектована усією необхідною технікою та меблями. Наразі там живуть квартиранти, які готові залишитися, якщо захоче новий власник.

dom.ria.com / ©
dom.ria.com
dom.ria.com / ©
dom.ria.com
dom.ria.com / ©
dom.ria.com

Квартира під ремонт

Оголошення про продаж квартир під ремонт є в Оболонському, Дніпровському, Подільському та Деснянському районах Києва за 30 тисяч доларів (983 тисячі гривень). Площі помешкань від 24 до 30 кв. м.

dom.ria.com / ©
dom.ria.com
dom.ria.com / ©
dom.ria.com
dom.ria.com / ©
dom.ria.com

Кімната в гуртожитку

За 27,5 тисяч доларів (901,6 тисяч гривень) продається кімната в гуртожитку на правому березі столиці, в Святошинському районі. Загальна площа - 19 кв. м. У кімнаті зроблено ремонт, встановлена нова сантехніка, меблі та пральна машина.

dom.ria.com / ©
dom.ria.com
dom.ria.com / ©
dom.ria.com
dom.ria.com / ©
dom.ria.com

Нагадаємо, орендувати квартиру в Києві можна навіть за 3 тисячі гривень, а на найдорожчому Печерську пропозиції стартують від 4,7 тисячі гривень. Більшість оголошень розміщені від ріелторів, однак вони беруть невелику комісію.

Ціни на квартири під час війни: як продавати та що можна придбати

Ціни на квартири під час війни: як продавати та що можна придбати

Читайте також:

Наступна публікація