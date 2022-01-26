Купила гвинтівку, щоб "боротися за Київ": британське видання The Times опублікувало фото українки

Киянка придбала не тільки зброю, а ще шолом і камуфляжний комплект.

Британське видання опублікувало фото українки, яка купила гвинтівку, щоб "боротися за Київ", у разі вторгнення Росії.

У матеріалі The Times йдеться, що киянці 52 роки і вона має трьох дітей.

Жінка на ім'я Маріана Жагло придбала не тільки зброю, а ще шолом і камуфляжний комплект. За її словами, вона не хоче, щоб діти успадкували проблеми України, і щоб сьогоднішні загрози перейшли на них.

"Я ніколи в житті не полювала. Я купила цей карабін після того, як послухала, як кілька солдатів обговорюють найкращу гвинтівку. Якщо до цього дійде, то ми будемо боротися за Київ. Ми будемо боротися за захист нашого міста", - розповіла маркетологиня журналістам.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що на випадок вторгнення Росії, ключовим бомбосховищем у Києві буде Київський метрополітен.

У якому стані в український містах перебувають бомбосховища

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