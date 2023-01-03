Кулеба повідомив, скільки ракет та дронів над Київщиною за чотири дні знищила ППО

Впродовж чотирьох днів над Київщиною сили ППО знищили понад 30 ракет та близько 60 дронів.

Про це під час телемарафону повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Останні чотири доби дійсно були дуже складними. Ракетні обстріли чергувались з нічними атаками дронів. Всього близько 60 дронів було знищено над Київщиною протягом останніх чотирьох днів. Також понад 30 ракет атакували Київщину, вони також були знищені", - зазначив він.

Кулеба зазначив, що у регіоні є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, проте електропостачання відбувається у звичайному режимі - без екстрених чи планових відключень.

Ба більше, на Київщині пошкоджено 28 будинків, проте руйнування незначні.

Раніше повідомляли про нічну атаку безпілотниками на Київщині.

Пізніше стало відомо, що у Києві пролунала низка вибухів.

Також стало відомо, куди поцілив ворог унаслідок обстрілів у Києві.

Читайте також: