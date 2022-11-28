Куди звертатися, якщо світла нема понад 5 годин: у ДТЕК надали контакти

В енергосистемі тривають ремонтні роботи.
В Києві продовжують відновлювати електропостачання. В режимі аварійних відключень перебувають 55% абонентів столиці.
Про це повідомляє ДТЕК.
Максимальна тривалість кожного відключення має становити не більше 5 годин.
"Якщо у вас відключають на триваліший період, або зовсім не вмикнули електроживлення від 23-го листопада, звертайтеся в ДТЕК", - зазначили у компанії.
Там надали контакти для звернень:
- чат-бот компанії у Telegram
- Facebook ДТЕК
Нагадаємо, в Україні відновлено електропостачання усіх об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, водоканалів.
Раніше повідомлялося, чи зміниться ціна на електроенергію в Україні через масовані атаки Росії.Читайте також: