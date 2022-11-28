Куди звертатися, якщо світла нема понад 5 годин: у ДТЕК надали контакти

В Києві продовжують відновлювати електропостачання. В режимі аварійних відключень перебувають 55% абонентів столиці.

Про це повідомляє ДТЕК.

Максимальна тривалість кожного відключення має становити не більше 5 годин.

"Якщо у вас відключають на триваліший період, або зовсім не вмикнули електроживлення від 23-го листопада, звертайтеся в ДТЕК", - зазначили у компанії.

Там надали контакти для звернень:

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Нагадаємо, в Україні відновлено електропостачання усіх об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, водоканалів.

Раніше повідомлялося, чи зміниться ціна на електроенергію в Україні через масовані атаки Росії.Читайте також: