Круті машини та землі на Київщині: нардепа підозрюють у незаконному збагаченні на 11 мільйонів (схема)

Аби приховати наявність майна, нардеп Андрій Клочко оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

НАБУ і САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні чинному народному депутату України.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

"За даними слідства, у 2020-2021 роках народний обранець набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 млн грн", – розповіли у НАБУ.

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Йдеться про три земельних ділянки на Київщині, п'ять квартир у столиці, два нежитлових приміщення, а також автівки Tesla та Mersedes-Benz.

Аби приховати наявність цього майна, нардеп оформив його переважну частину на близьких родичів, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі.

Кваліфікація дій підозрюваного: ст. 368-5 КК України.

Викриття злочину відбулось після оприлюднення журналістських розслідувань, зокрема команди Bihus.Info, а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.

Схема незаконного збагачення напдепа Андрія Клочка / Фото: НАБУ

За даними журналістів-розслідувачів йдеться про нардепа від "Слуги народу" Андрія Клочка.

Скандали з нардепом Клочком

Нагадаємо, Клочко відомий тим, що у листопаді 2022 року блокував приєднання Коцюбинського до Києва. Тоді Комітет з питань державної влади усунув Клочка від співголовування в робочій групі, яка мала дослідити питання столичного анклаву Коцюбинського. "За" проголосували 17 з 27 членів комітету.

У серпні під час засідання парламентського комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування було запропоновано висловити недовіру його голові Андрію Клочку через "неспроможність якісно комунікувати з головами підкомітетів, які на засіданнях обговорюють законопроєкти, що відповідають реаліям і викликам у країні".

Андрій Клочко також фігурував у судовій справі про заборгованість комунальному підприємству Житомирщини майже 15 000 грн.

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