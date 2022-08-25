"Крота" ФСБ у Кабміні засудили до 12 років ув'язнення

Завідувача відділу Секретаріату Кабміну, який шпигував на ФСБ РФ, Шевченківський районний суд Києва засудив до 12 років позбавлення волі.

Про це 25 серпня повідомили в Службі безпеки України.

Чоловіка визнали винним у державній зраді. Окрім тюремного строку суд призначив конфіскацію всього майна, яке перебуває в його власності.

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Нагадаємо, що на початку року СБУ викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України. Фігуранти передавали ворогу різну розвідувальну інформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців. Російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. дол. залежно від рівня таємності і важливості зібраних даних.

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