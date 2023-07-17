Критичні пошкодження: як у столиці інспектували ключові мости Патона та Метро

Урядова комісія у столиці продовжує інспекцію аварійних мостів. Перші висновки свідчать про те, що 10% із них у критичному стані.

Інспекцію розпочали з Києва, щоби перевірити головні артерії, які з'єднують два береги Дніпра - міст Патона та міст Метро, передає кореспондент ТСН Денис Чиж.

Місяць тому через критичний стан мостів урядова комісія вирішила зібратися на набережній Дніпра.

Інспекція мосту Метро

Першим інспектують міст Метро, який з'єднує два береги Києва. На ньому розташована одна із гілок метрополітену. Міст звели 58 років тому. Це була перша у світі Аркова споруда з великими прогонами, спроєктована на сухих стиках. Уже кілька років він має 5-й експлуатаційний стан, тобто, аварійний. І це при тому, що пропускна здатність мосту понад 150 тисяч людей на добу.

На мостах Патона та Метро зафіксували критичні пошкодження

Під час огляду виявляється, що один з канатів обірвався. Фактично внаслідок цього відбувається зменшення вантажопідйомності. Не дотримання правил по вантажопідйомності може призвети до ще більш аварійної ситуації. Інспектори з усіх боків обходять споруду по кілька разів, щоби зафіксувати ключові проблеми.

Інспекція мосту Патона

Наступний міст - Патона. Це перший у світі суцільнозварний міст завдовжки 1543 метри і він теж аварійний.

Після огляду виявляється, що на мості інтенсивна корозія металів. Балки металу незахищені захисним покриттям, через що відбувається відлущення певного шару металу. Зв'язки між балками також у поганому стані.

Після ревізії, очевидно, що обидва мости потребують реконструкції або ж капітального ремонту. Та передусім, зауважує комісія, заходів щодо експлуатаційного утримання.

Що кажуть експерти?

Директор ДП «ДерждорНДІ» Артем Безуглий розповідає, що кожен, хто утримує міст має виконувати процедуру оглядання: фіксувати дефекти і вжити заходи для експлуатаційного утримання.

"Якщо ми бачимо дефекти, то їх треба максимально усунути, щоб не допустити подальше руйнування споруди, якщо міст аварійний,то він потребує оглядання щороку мінімум двічі на рік, і обстеження раз в рік. Ми вже порушили норми", - зізнається Безуглий.

На мостах Патона та Метро зафіксували критичні пошкодження

Міський голова Віталій Кличко у Мережі написав, що перебудувати міст Метро за оцінками європейських фахівців коштує щонайменше 500 млн євро. Проєкт, який розробляли іноземні інвестори на початку повномасштабного вторгнення, призупинено.



"Місто розробляє проєкт першочергових протиаварійних робіт на цьому мосту. І плануємо розпочати оновлення мосту Метро наступного року. Нагадаю, що частину цього мостового переходу, міст через Русанівську протоку, оновили в 2020 році. Щоб розвантажити і закрити на ремонт міст Метро, ми робимо все, аби цього року запустити автомобільне сполучення між лівим і правим берегом Подільсько-Воскресенським мостовим переходом", - написав мер.

Що передувало?

Зазначимо, що перевірки мостів розпочалися на фоні скандалів між центральною та Київською владою. Обіцянки відкрити новий Подільський міст стали ключовим пунктом передвиборчої програми міського голови ще три роки тому. Тоді ж Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження за фактами зловживання владою під час проведення тендеру на добудову Подільського мосту. Ремонт та будівництво мостів супроводжується корупційними скандалами та передачею споруд з одного балансу на інший.



Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад територій та інфраструктури наголошує, що Служба відновлення Київської області отримала дозвіл на замовлення робіт по проектуванню реставрації мосту Патона і такий тенднер відбудеться вже наступного місяця.

На мостах Патона та Метро зафіксували критичні пошкодження

"По іншим об'єктах буде конкретний план заходів створений комісією і вже після цього буде конкретний план", - зазначає він.

В інспекції кажуть, такий візуальний огляд - це лише перший крок. Аби повністю обстежити такі споруди знадобиться місяць польових робіт. Наступного тижня мости через Дніпро перевірять в інших регіонах України. Саме вони мають найбільшу інтенсивність руху і стратегічне значення для обороноздатності держави.

Мости - в критичному стані й потребують негайного ремонту

Раніше мер Києва Віталій Кличко поінформував, що міст Патона і міст Метро перебувають в аварійному стані, а Дарницький міст не введено в експлутатацію. За словами столичного голови, зараз ремонтуються Північний і Південний мости.

Зазначимо, на початку липня міністр розвитку громад Олександр Кубраков повідомив про завершення робіт на Дарницькому мосту та відкриття руху двома його новозбудованими з’їздами – у бік мосту Патона та Осокорків.

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