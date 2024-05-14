Кримінальний авторитет Журавель, який напав зі зброєю на поліцію, вийшов на волю

Відомий кримінальний авторитет Віктор Журавель (Віха) вийшов під заставу після скоєного нападу на поліцейських.

Про це пишуть "Факти" з посиланнм на джерело в прокуратурі.

Днями раніше, 10 травня, прокуратура під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу Журавлю наполягала на триманні під вартою на час слідства без права внести заставу. Однак судді Броварського міськрайонного суду Київської області Олександра Скрипки жоден з аргументів прокурорів не здався серйозним.

Після тривалого засідання суд вирішив, що тримання під вартою без застави — це занадто суворо для скандального кримінальника. Тож суд призначив йому два місяці під вартою — до 8 липня з розміром застави лише 242 тисячі гривень.

Відповідне рішення викликало чимале обурення у соцмережі. Користувачі скаржаться, що, мовляв, "грощі вирішують все".

Зазначимо, суддя Олександр Скрипка, який виніс скандальне рішення, раніше працював у Житомирському райсуді. Але кілька років тому був переведений до Броварів наказом Вищої ради правосуддя від 3 червня 2021 року.

Суд арештував кримінального авторитета Журавля

Скандал у Броварах: що відомо

На Київщині затримали 50-річного чоловіка за розбій і погрози. Але згодом виявилось, що він “не простий дядя”, якого раніше вже помічали у криміналі: він нібито регулярно вибивав гроші з інших, влаштовував стріляну, а на додачу “вирізнявся розумом і кмітливістю” і після початку повномасштабної війни.

"Кримінальному авторитету", який у Броварах спочатку хуліганив у кафе, а потім погрожував вбити поліцейських, суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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