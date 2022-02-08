Робота в Києві: кому, крім IT-спеціалістів, платять до 50 тисяч гривень на місяць

Не обов'язково працювати в IT, щоб заробляти багато.
Найбільше у Києві отримують працівники IT-сфери. Однак заробляти до 50 тисяч гривень можна і на інших посадах. Наприклад, працюючи ріелтором, директором з маркетингу або обслуговуючим персоналом.
Про це свідчать дані сайту для пошуку роботи Work.ua.
Так, станом на початок лютого у Києві понад 40 тисяч гривень отримують:
- Топменеджер - 50 тис. грн
- Директор із маркетингу - 50 тис. грн
- Media Buyer - 50 тис. грн
- Фінансовий директор - 45 тис. грн
- Керівник відділу продаж - 42,5 тис. грн
- Ріелтор - 40 тис. грн
- Стоматолог - 40 тис. грн
- Обслуговчий персонал - 40 тис. грн
Близько 30 тисяч гривень можна заробляти на посаді інвестиційного аналітика, керівника відділу перевезень, керуючого відділу постачання, водія-міжнародника, автомеханіка, автоелектрика та майстера з обробки каменю.
Понад 20 тисяч гривень на місяць у столиці отримують:
- Маляр - 20,4 тис. грн
- Пилорамник - 20,5 тис. грн
- Енергетик - 20,7 тис. грн
- Категорійний менеджер - 21 тис. грн
- Механік - 21 тис. грн
- Дизайнер - 21 тис. грн
- Колорист - 21,5 тис. грн
- Водій - 22 тис. грн
- Оббивач меблів - 22,5 тис. грн
- Конструктор одягу - 22,5 тис. грн
Зазначимо, що середня зарплата у Києві станом на початок лютого становить 18 тисяч гривень. Найменше отримують вахтери - 7,5 тисячі, найбільше Ruby on Rails програмісти - 85 тисяч гривень.
Нагадаємо, що для комфортного життя у Києві треба заробляти від 25 тисяч гривень на місяць. Грошей має вистачити на оренду квартири, харчування, транспорт, одяг та дозвілля.
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