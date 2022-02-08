Робота в Києві: кому, крім IT-спеціалістів, платять до 50 тисяч гривень на місяць

Робота в Києві: кому, крім IT-спеціалістів, платять до 50 тисяч гривень на місяць

Не обов'язково працювати в IT, щоб заробляти багато.

Найбільше у Києві отримують працівники IT-сфери. Однак заробляти до 50 тисяч гривень можна і на інших посадах. Наприклад, працюючи ріелтором, директором з маркетингу або обслуговуючим персоналом.

Про це свідчать дані сайту для пошуку роботи Work.ua.

Так, станом на початок лютого у Києві понад 40 тисяч гривень отримують:

Топменеджер - 50 тис. грн

- 50 тис. грн Директор із маркетингу - 50 тис. грн

- 50 тис. грн Media Buyer - 50 тис. грн

- 50 тис. грн Фінансовий директор - 45 тис. грн

- 45 тис. грн Керівник відділу продаж - 42,5 тис. грн

- 42,5 тис. грн Ріелтор - 40 тис. грн

- 40 тис. грн Стоматолог - 40 тис. грн

- 40 тис. грн Обслуговчий персонал - 40 тис. грн

Близько 30 тисяч гривень можна заробляти на посаді інвестиційного аналітика, керівника відділу перевезень, керуючого відділу постачання, водія-міжнародника, автомеханіка, автоелектрика та майстера з обробки каменю.

Понад 20 тисяч гривень на місяць у столиці отримують:

Маляр - 20,4 тис. грн

- 20,4 тис. грн Пилорамник - 20,5 тис. грн

- 20,5 тис. грн Енергетик - 20,7 тис. грн

- 20,7 тис. грн Категорійний менеджер - 21 тис. грн

- 21 тис. грн Механік - 21 тис. грн

- 21 тис. грн Дизайнер - 21 тис. грн

- 21 тис. грн Колорист - 21,5 тис. грн

- 21,5 тис. грн Водій - 22 тис. грн

- 22 тис. грн Оббивач меблів - 22,5 тис. грн

- 22,5 тис. грн Конструктор одягу - 22,5 тис. грн

Зазначимо, що середня зарплата у Києві станом на початок лютого становить 18 тисяч гривень. Найменше отримують вахтери - 7,5 тисячі, найбільше Ruby on Rails програмісти - 85 тисяч гривень.

Нагадаємо, що для комфортного життя у Києві треба заробляти від 25 тисяч гривень на місяць. Грошей має вистачити на оренду квартири, харчування, транспорт, одяг та дозвілля.

Найпопулярніші вакансії в Києві / Work.ua

Зарплата медиків: чи отримають лікарі обіцяне підвищення | Новини України

Читайте також: