Крики про допомогу почули сусіди: на Київщині з колодязя врятували чоловіка (відео)

Поліцейські Київщини допомагали в порятунку мешканця Синяви, який впав до колодязя "Крики про допомогу почули сусіди постраждалого та одразу викликали правоохоронців. По приїзду, співробітники сектору реагування патрульної поліції викликали інші екстрені служби, розібрали верхню частину конструкції колодязя та підтримували чоловіка до приїзду рятувальників", - відзначив очільник поліції столичного регіону Андрій Нєбитов. Надалі, спільними зусиллями зі співробітниками ДСНС, потерпілого витягли з водяної пастки. На щастя, серйозних травм чоловік не зазнав. Пишаємося такими правоохоронцями та висловлюємо вдячність сержанту поліції Андрію Щербаню та старшому сержанту поліції Василю Микитчуку, які вчасно зорієнтувалися та допомогли в порятунку чоловіка. Поліцейські Київщини завжди готові допомогти! У разі потреби телефонуйте на спецлінію «102». Дізнавайтесь про оперативні та достовірні новини Київщини також на нашому Telegram-каналі https://t.me/policekyivregion . #поліція #поліціяКиївщини МВС України УНІАН Погляд Київщина - інформаційна агенція Телеканал "Прямий" Факти тижня Погляд Київщина LIVE Моя Київщина Телеканал "Прямий" Погляд Київщина - інформаційна агенція ТСН Тиждень СТБ Телеканал ICTV Моя Київщина УНН. Українські Національні Новини Факти тижня КиївВлада - Новини Києва і області Телеканал ICTV Обозреватель УНІАН ТСН Тиждень