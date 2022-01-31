Кричала, що кохає: у Києві гола дівчина бігала по снігу за чоловіком (відео)

Кричала, що кохає: у Києві гола дівчина бігала по снігу за чоловіком (відео)

Через поведінку пари очевидці викликали поліцію.

У Києві на проспекті Маяковського у неділю, 30 січня, місцеві жителі помітили голу жінку, яка бігала за чоловіком та зізнавалась у коханні.

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Відео опублікували в Instagram на сторінці "Типова Троєщина".

На кадрах помітно, що оголена дівчина бігає за невідомим чоловіком та викрикує слово: "Люблю". Водночас чоловік намагається уникнути супутниці. Згодом до парочки під'їхав автомобіль поліції.

У Києві оголена дівчина бігала за чоловіком

У коментарі "Надзвичайним новинам" місцеві жителі розповіли, що чоловік та жінка мешкають у сусідніх будинках та перебувають у стосунках. Проте за даними місцевих жителів, чоловік може бути причетним до розповсюдження наркотиків. Через скандали у помешканні чоловіка сусіди часто викликають до нього поліцію. Щодо дівчини, то вона із благополучної родини, проте чотири роки в неї почались стосунки із сусідом і відтоді вона часто свариться із коханим.

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