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Кричала, що кохає: у Києві гола дівчина бігала по снігу за чоловіком (відео)

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Кричала, що кохає: у Києві гола дівчина бігала по снігу за чоловіком (відео)

Кадр із відео

Через поведінку пари очевидці викликали поліцію.

У Києві на проспекті Маяковського у неділю, 30 січня, місцеві жителі помітили голу жінку, яка бігала за чоловіком та зізнавалась у коханні. 

Відео опублікували в Instagram на сторінці "Типова Троєщина". 

На кадрах помітно, що оголена дівчина бігає за невідомим чоловіком та викрикує слово: "Люблю". Водночас чоловік намагається уникнути супутниці. Згодом до парочки під'їхав автомобіль поліції. 

У Києві оголена дівчина бігала за чоловіком

У Києві оголена дівчина бігала за чоловіком

У коментарі "Надзвичайним новинам" місцеві жителі розповіли, що чоловік та жінка мешкають у сусідніх будинках та перебувають у стосунках. Проте за даними місцевих жителів, чоловік може бути причетним до розповсюдження наркотиків. Через скандали у помешканні чоловіка сусіди часто викликають до нього поліцію. Щодо дівчини, то вона із благополучної родини, проте чотири роки в неї почались стосунки із сусідом і відтоді вона часто свариться із коханим. 

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