"Козаки їх трохи підсмажили": в районі Гостомеля російські війська спробували звести понтонний міст

"Козаки їх трохи підсмажили": в районі Гостомеля російські війська спробували звести понтонний міст

ЗСУ завадили цій спробі.

В районі Гостомеля Київської області російські військові намагалися звести понтонні переправили, проте українські військові завадили їм це зробити.

Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ 13 березня.

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"В районі Гостомеля орки вирішили навести пантонні переправи. Наші козаки їх трохи підсмажили", ­– йдеться в повідомленні.

Військові також опублікували відповідне фото з місцевості, на якому видно зруйновану переправу та російську бронетехніку, яка частково провалилася у воду.

В районі Гостомелю орки вирішили навести пантонні переправи. Наші козаки їх трохи підсмажили. Слава Нації Смерть ворогам Опубліковано Сухопутні війська ЗС України Неділя, 13 березня 2022 р.

Нагадаємо, вранці 13 березня голова Київської ВЦА Олексій Кулеба розповів, що наразі найбільш небезпечними напрямками області є Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району.

ТСН.ua