"Ковідні пристрасті": у Києві в черзі за щепленням побилися люди (відео)

"Ковідні пристрасті": у Києві в черзі за щепленням побилися люди (відео)

Кількість охочих вакцинуватися проти коронавірусу у Києві зросла.

У Києві 1 листопада ввели "червону" зону і посилили обмеження. Згідно з новими правилами, більшість послуг доступні лише для вакцинованих проти коронавірусу чи тих, хто має свіжий негативний ПЛР-тест. У зв'язку з цим, люди ринули "штурмувати" пункти щеплення, де навіть 31 жовтня сталася бійка.

Відео інциденту поширила спільнота "Київ Оперативний".

На поширених відеокадрах видно, як в одному із центрів вакцинації у Києві зібралося багато охочих вакцинуватися проти COVID-19. Із невідомих причин, двоє чоловіків почали битися, один із них повалив свого суперника на підлогу, а дві жінки хапали одна одну за волосся і штовхалися.

"За кілька годин до запровадження червоної зони люди в центрах вакцинації збожеволіли", - сказано у дописі до відео.

Водночас на відео чутно голос однієї з жінок, яка закликає: "Не треба битися".

Нагадаємо, сьогодні, 1 листопада, Київ перейшов до "червоної" зони і посилює обмеження. Що заборонено від 1 листопада, читайте тут.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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