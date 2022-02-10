Коштуватиме 380 млн: для президентського університету в Києві збудують комплекс з басейнами

Коштуватиме 380 млн: для президентського університету в Києві збудують комплекс з басейнами

Очікувана вартість будівництва - 380,6 мільйонів гривень.

Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ), оголосив тендер на будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами у складі нового президентського університету.

Про це йдеться на сайті закупівель Prozorro.

Очікувана вартість будівництва - 380,6 мільйонів гривень. Аукціон призначено на 11 квітня. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій - 6 березня. Розмір тендерного забезпечення - 1,9 млн грн.

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Нагадаємо, що у Києві збираються звести президентський університет. Заради цього на ВДНГ забудують 16 гектарів. Будівництво університету триватиме три роки і коштуватиме 7,2 млрд грн.

Оздоровчий комплекс побудують на місці павільйонів №17 і №19. Нещодавно там почали зносити 19 павільйон, де декілька років проводився благодійний фестиваль "Кураж Базар". За словами засновниці заходу, в Офісі президента їй обіцяли зберегти павільйон, а про знесення навіть не попередили.

prozorro.gov.ua

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