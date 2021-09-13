Коронавірусу у Києві після вихідних пішов на спад: статистика на 13 вересня

Загалом у столиці підтверджено 227 861 випадок COVID-19.
Станом на ранок 13 вересня у Києві зафіксовано 166 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 27 випадків більше, ніж 12 вересня (193 випадки коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 227 861 випадок COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 218 287 людей (90 за добу)
- померли 5 308 людей (одна людина за добу)
У Київській області зафіксовано 130 580 випадків COVID-19 (29 нових випадки за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 126 075 людей
- померли 2 819 людей
Нагадаємо, Київ готується до суворого локдауну.