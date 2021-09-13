Коронавірусу у Києві після вихідних пішов на спад: статистика на 13 вересня

Коронавірусу у Києві після вихідних пішов на спад: статистика на 13 вересня

Загалом у столиці підтверджено 227 861 випадок COVID-19.

Станом на ранок 13 вересня у Києві зафіксовано 166 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 27 випадків більше, ніж 12 вересня (193 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 227 861 випадок COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 218 287 людей ( 90 за добу)

людей ( за добу) померли 5 308 людей (одна людина за добу)

У Київській області зафіксовано 130 580 випадків COVID-19 (29 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 126 075 людей

людей померли 2 819 людей

Нагадаємо, Київ готується до суворого локдауну.

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