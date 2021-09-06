"Коронавірусу не існує": у київському метро в годину пік утворилася тиснява і штовханина (фото)

"Коронавірусу не існує": у київському метро в годину пік утворилася тиснява і штовханина (фото)

Стала відома причина колапсу у столичній підземці.

На початку тижня у метро Києва в годину пік утворилася тиснява і штовханина.

Однією з причин є початок ремонту на Південному мосту.

Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відповідне фото.

"До щорічного вересневого буму у метро, пов'язаного із початком занять у школах, університетах та садочках, цьогоріч додався ще й дуже вчасний початок ремонту на Південному мосту. Тож, у метро тепер буде тісно, але ж то нормально, бо карантину ж немає? Чи є?", - йдеться у підписі під фото.

Київ Оперативний

У коментарях користувачі пишуть: "Коронавірусу не існує?", "...Знову розкачують для локдауну все", "Що ви постійно про карантин пишете, дуже хочете?".

Нагадаємо, коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 в Україні перевищив гранично допустимі для "зеленої" зони 4%. Невдовзі країна може вийти із "зеленого" рівня епіднебезпеки.

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