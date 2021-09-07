Коронавірус у Київській області: як працюватимуть школи регіону у разі посилення карантину

В умовах "жовтої" чи "помаранчевої" зони епіднебезпеки дозволено буде працювати тільки тим закладам освіти, де вакциновано 80% працівників.

Стало відомо, як працюватимуть навчальні заклади Київської області у разі посилення карантинних норм.

Про це розповів голова Київської облдержадміністрації Василь Володін під час брифінгу 7 вересня.

"В умовах "жовтої" чи "помаранчевої" зони епіднебезпеки дозволено буде працювати тільки тим закладам освіти, де вакциновано 80% працівників. Саме тому зараз ми формуємо графік вакцинації наших педагогів. Ключове завдання – досягнути 80% щеплених освітян у всіх навчальних закладах регіону. Якщо цього не буде зроблено, нам доведеться приймати рішення про переведення тих шкіл, де відсоток менший, на дистанційну форму навчання. Тож закликаю наших освітян: вакцинуйтесь. Так ви зможете не лише забезпечувати роботу шкіл у нашій області, а й найголовніше – вберегти себе та своїх рідних від ризику інфікуватись", – зауважив Володін.



Голова Київської ОДА деталізував, що серед освітян регіону провели 55 733 щеплення.

Дві дози вакцини проти COVID-19 отримали вже 25 023 людини.



А загалом у Київській області функціонують 1179 закладів освіти. Із цієї кількості поки що лише 201 заклад досяг показника у 80% працівників, які пройшли повний курс вакцинації.

Нагадаємо, коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 в Україні перевищив гранично допустимі для "зеленої" зони 4%. Невдовзі країна може вийти із "зеленого" рівня епіднебезпеки.

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