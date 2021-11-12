Коронавірус у Києві: журналісти зафільмували, що відбувається у крематорії

Коронавірус у Києві: журналісти зафільмували, що відбувається у крематорії

Зазвичай померлих внаслідок COVID-19 ховають у закритій труні.

Київ від 1 листопада перебуває у "червоній" зоні карантину. Щодня у місті фіксують десятки смертей внаслідок коронавірусу.

Ширяться чутки, що у столичних крематоріях стоять черги. Сайт "Сьогодні" оприлюднив відео про те, що там насправді відбувається.

Співробітник крематорію каже, що до них привозять тіла померлих цілий день, але це не означає, що вони померли від коронавірусу.

"Статистику я вам не назву. Але підіть до крематорію і самі зрозумієте, хто помер від коронавірусу, а хто з інших причин. Бачите, там уже почав шуміти мотор, скоро дим піде", – пояснює чоловік і вказує на схил, чорний від кіптяви, над яким здіймався невеликий димок.

Зазвичай померлих внаслідок коронавірусу хворих ховають у закритій труні.

Представники ритуальних фірм намагаються багато не говорити про свою роботу.

"Я б не сказав, що ми завантажені роботою. Звичайні будні. За день кілька похоронів", – розповів чоловік, який займався організацією церемонії прощання.

Нагадаємо, столичний крематорій оприлюднив дані про кількість кремацій жертв COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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