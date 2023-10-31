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Коронавірус у Києві: за тиждень зафіксовано п’ять смертей від COVID-19

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Коронавірус у Києві: за тиждень зафіксовано п’ять смертей від COVID-19

У Києві за минулий тиждень на COVID-19 захворіли 868 осіб / Фото: pixabay.com

На COVID-19 за поточний тиждень захворіли 868 осіб, зокрема 59 дітей до 17 років.

У Києві за 43-й тиждень 2023 року зареєстровано 12 992 нових випадки захворювання на грип і ГРВІ, зокрема на COVID-19.

Про це повідомили у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ 31 жовтня.

Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 44,9%. Наразі цей показник становить 440,1.

На COVID-19 за поточний тиждень захворіли 868 осіб, зокрема 59 дітей до 17 років. Госпіталізовані 126 осіб, із яких 39 дітей. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебуває 17 пацієнтів, зокрема 1 дитина. Минулого тижня зареєстровано п’ять летальних випадків.

Наголошуємо, що найдієвішим захистом від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є вакцинація.

Зазначимо, що вакцинацію проти коронавірусної інфекції в Україні можуть зробити обов'язковою для деяких категорій громадян, так званих груп ризику.

Нагадаємо, на території України виявлено 10 випадків нового підвиду штаму коронавірусу SARS-CoV-2 “Омікрон”, який викликає захворювання COVID-19. 

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Дата публікації
Перегляди
1153
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