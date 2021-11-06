Коронавірус у Києві: за добу - понад 1400 інфікувань та 41 смерть

Коронавірус у Києві: за добу - понад 1400 інфікувань та 41 смерть

У п'ятницю довелося госпіталізувати понад 600 людей із підтвердженими діагнозами та підозрами на COVID-19 та пневмоніями.

У Києві за минулу добу, 5 листопада, COVID-19 лабораторно підтвердили в 1426 мешканців столиці.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Кількість госпіталізацій у Києві 5 листопада 2021 року:

+110 госпіталізованих хворих на коронавірус.

+524 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

У п'ятницю через ускладнення внаслідок інфікування коронавірусом померла 41 людина.

Загалом за минулу добу, 5 листопада, в Україні підтвердили 25063 нові випадки інфікування коронавірусом, з них дітей – 1541, медпрацівників – 398. Смертей через ускладнення від COVID - 793. У п'ятницю довелося госпіталізувати 5057 хворих на коронавірус. Одужали - 11817 осіб.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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