Коронавірус у Києві в неділю стрімко пішов на спад: статистика на 28 листопада

Коронавірус у Києві в неділю стрімко пішов на спад: статистика на 28 листопада

Загалом у столиці підтверджено 296 742 випадки COVID-19.

Станом на ранок 28 листопада у Києві зафіксовано 549 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 1081 випадок менше, ніж 27 листопада (1630 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 296 742 випадки COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 253 383 людини ( 281 за добу)

людини ( за добу) померли 7 448 людини (31 за добу)

У Київській області зафіксовано 172 554 випадки COVID-19 (433 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 149 151 людина ( 2 18 за добу)

людина ( за добу) померли 4 128 людей (6 за добу)

Нагадаємо, змінено термін дії жовтого сертифікату, який підтверджує щеплення однією дозою вакцини. Він буде становити 30 днів, раніше це було 120 днів

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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