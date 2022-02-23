Коронавірус у Києві трохи пішов на спад: статистика на 23 лютого

Коронавірус у Києві трохи пішов на спад: статистика на 23 лютого

Загалом у столиці підтверджено 441 459 випадків COVID-19.

Станом на ранок 23 лютого у Києві зафіксовано 3 699 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 494 випадки менше, ніж 22 лютого (4 193 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 441 459 випадків COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали – 365 693 особи ( 3 007 за добу);

особи ( за добу); померли – 8 938 осіб (33 за добу).

У Київській області зафіксовано 224 983 випадки COVID-19 (1 317 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали – 198 131 особа ( 1 143 за добу);

особа ( за добу); померли – 5 003 особи (14 за добу).

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, що Україна минає пік захворюваності на COVID-19, рівень шпиталізацій знизився.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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