Коронавірус у Києві трохи пішов на спад: статистика на 23 лютого

Загалом у столиці підтверджено 441 459 випадків COVID-19.
Станом на ранок 23 лютого у Києві зафіксовано 3 699 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 494 випадки менше, ніж 22 лютого (4 193 випадки коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 441 459 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали – 365 693 особи (3 007 за добу);
- померли – 8 938 осіб (33 за добу).
У Київській області зафіксовано 224 983 випадки COVID-19 (1 317 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали – 198 131 особа (1 143 за добу);
- померли – 5 003 особи (14 за добу).
Нагадаємо, у МОЗ розповіли, що Україна минає пік захворюваності на COVID-19, рівень шпиталізацій знизився.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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