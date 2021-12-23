Коронавірус у Києві трохи пішов на спад: статистика на 23 грудня

Коронавірус у Києві трохи пішов на спад: статистика на 23 грудня

Загалом у столиці підтверджено 325 257 випадків COVID-19.

Станом на ранок 23 грудня у Києві зафіксовано 1211 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 192 випадки менше, ніж 22 грудня (1403 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 325 257 випадків COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 305 034 людини ( 1614 за добу)

людини ( за добу) померли 8 069 людей (12 за добу)

У Київській області зафіксовано 183 400 випадків COVID-19 (355 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 169 975 людей ( 1428 за добу)

людей ( за добу) померли 4 588 людей (20 за добу)

Нагадаємо, "Омікрон" може викликати ще одну хвилю захворюваності: епідеміологиня Катерина Сояк зробила прогноз.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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