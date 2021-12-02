Коронавірус у Києві трохи пішов на спад: статистика на 2 грудня

Коронавірус у Києві трохи пішов на спад: статистика на 2 грудня

Від ускладнень хвороби померли 27 осіб.

У Києві 1 грудня зареєстрували 1 418 нових випадків COVID-19. За добу у столиці одужали 2 558 киян, померло – 27.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Нагадаємо, 30 листопада зареєстрували 1592 нових випадки COVID-19 у столиці.

В Україні станом на ранок 2 грудня зафіксовано 13 531 новий випадок коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 525 людей, 23 535 пацієнтів одужало.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 543 490 людей, з них отримали першу дозу – 13 543 488 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 415 141 людина. Загалом проведено 24 958 629 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Що таке рутинна вакцинація та чи можна її поєднувати зі щепленням від COVID

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