Кількість випадків коронавірусу в Києві зросла: статистика на 10 грудня

Загалом у столиці підтверджено 311 471 випадок COVID-19.

Станом на ранок 10 грудня у Києві зафіксовано 1 472 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 274 випадки більше, ніж 9 грудня (1198 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 311 471 випадок COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 276 527 людей ( 2 459 за добу)

людей ( за добу) померли 7 825 людей (30 за добу)

У Київській області зафіксовано 179 095 випадків COVID-19 (576 нових випадки за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 158 267 людей ( 1303 за добу)

людей ( за добу) померли 4 394 людини (32 за добу)

Нагадаємо, вакцини Coronavac та AstraZeneca не передбачають бустерних щеплень проти COVID-19. Для бустерної дози краще використовувати мРНК вакцини, йдеться про Рfizer та Moderna.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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