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Коронавірус у Києві та області: статистика на 18 жовтня

Коронавірус у Києві та області: статистика на 18 жовтня

unsplash.com

Загалом у столиці підтверджено 244 646 випадків COVID-19.

Станом на ранок 18 жовтня у Києві зафіксовано 416 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 35 випадків менше, ніж 17 жовтня (451 випадок коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 244 646 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

  • одужали 224 570 людей (229 за добу)
  • померли 5 686 людей (22 за добу)

У Київській області зафіксований 141 051 випадок COVID-19 (195 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

  • одужали 129 701 людина
  • померли 3 015 людей

Нагадаємо, третє щеплення вакциною проти коронавірусу ВООЗ рекомендувала робити людям, які мають ослаблений імунітет. Це пов'язано з тим, що двох доз їм може бути недостатньо для повноцінного захисту.

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