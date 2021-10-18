Коронавірус у Києві та області: статистика на 18 жовтня

Загалом у столиці підтверджено 244 646 випадків COVID-19.
Станом на ранок 18 жовтня у Києві зафіксовано 416 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 35 випадків менше, ніж 17 жовтня (451 випадок коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 244 646 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 224 570 людей (229 за добу)
- померли 5 686 людей (22 за добу)
У Київській області зафіксований 141 051 випадок COVID-19 (195 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 129 701 людина
- померли 3 015 людей
Нагадаємо, третє щеплення вакциною проти коронавірусу ВООЗ рекомендувала робити людям, які мають ослаблений імунітет. Це пов'язано з тим, що двох доз їм може бути недостатньо для повноцінного захисту.
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