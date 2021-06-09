Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 9 червня

Загалом у столиці підтверджено 210 087 випадків COVID-19.
Станом на ранок 9 червня у Києві зафіксовано 262 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 438 випадків менше, ніж 8 червня (700 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 210 087 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.
Від початку епідемії у Києві:
- одужала 188 531 людина (2 383 за добу)
- померли 5 136 людей (четверо за добу)
У Київській області зафіксовано 126 294 випадки COVID-19 (52 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужала 121 151 людина (187 за добу)
- померли 2 708 людини (п'ятеро за добу)
Нагадаємо, уряд затвердив послаблення карантинних обмежень для закладів культури та гостинності, масових заходів. В Україні знову дозволені концерти, масові заходи, дискотеки, корпоративи та бенкети в закладах харчування.
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