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Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 9 червня

Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 9 червня

unsplash.com

Загалом у столиці підтверджено 210 087 випадків COVID-19.

Станом на ранок 9 червня у Києві зафіксовано 262 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 438 випадків менше, ніж 8 червня (700 випадків коронавірусу). 

Загалом у столиці підтверджено 210 087 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

  • одужала 188 531 людина (2 383 за добу)
  • померли 5 136 людей (четверо за добу)

У Київській області зафіксовано 126 294 випадки COVID-19 (52 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

  • одужала 121 151 людина (187 за добу)
  • померли 2 708 людини (п'ятеро за добу)

Нагадаємо, уряд затвердив послаблення карантинних обмежень для закладів культури та гостинності, масових заходів. В Україні знову дозволені концерти, масові заходи, дискотеки, корпоративи та бенкети в закладах харчування. 

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