Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 8 червня

Загалом у столиці підтверджено 209 825 випадків COVID-19.
Станом на ранок 8 червня у Києві зафіксовано 700 нових випадків коронавірусу за добу. Це у вісім разів більше, ніж 7 червня (87 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 209 825 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 186 148 людей (866 за добу)
- померли 5 132 людини (одна за добу)
У Київській області зафіксовано 126 073 випадки COVID-19 (52 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 120 152 людини (79 за добу)
- померли 2 703 людини (п'ятеро за добу)
Нагадаємо, уряд затвердив послаблення карантинних обмежень для закладів культури та гостинності, масових заходів. В Україні знову дозволені концерти, масові заходи, дискотеки, корпоративи та бенкети в закладах харчування.
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