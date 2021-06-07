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Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 7 червня

Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 7 червня

pixabay.com

Загалом у столиці підтверджено 209 125 випадків COVID-19.

Станом на ранок 7 червня у Києві зафіксовано 87 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 15 випадків менше, ніж 6 червня (102 випадки коронавірусу). 

Загалом у столиці підтверджено 209 125 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

  • одужали 185 282 людини (231 за добу)
  • померли 5 131 людина (четверо за добу)

У Київській області зафіксовано 126 073 випадки COVID-19 (52 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

  • одужали 120 504 людини (62 за добу)
  • померли 2 698 людей

Нагадаємо, в Україні з понад 500 "ковідних" лікарень половина закриється упродовж червня. Стаціонари скорочують через зниження захворюваності на COVID-19. 

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