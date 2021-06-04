Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 4 червня

Загалом у столиці підтверджено 208 439 випадків COVID-19.

Станом на ранок 4 червня у Києві зафіксовано 566 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 37 випадків більше, ніж 3 червня (529 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 208 439 випадків COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 179 584 людини ( 3 334 за добу)

людини ( за добу) померли 5 116 людей (11 за добу)

У Київській області зафіксовано 125 780 випадків COVID-19 (145 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 120 083 людини ( 151 за добу)

людини ( за добу) померли 2 696 людей (одна за добу)

Нагадаємо, в Україні з понад 500 "ковідних" лікарень половина закриється упродовж червня. Стаціонари скорочують через зниження захворюваності на COVID-19.

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