Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 4 червня

Загалом у столиці підтверджено 208 439 випадків COVID-19.
Станом на ранок 4 червня у Києві зафіксовано 566 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 37 випадків більше, ніж 3 червня (529 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 208 439 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 179 584 людини (3 334 за добу)
- померли 5 116 людей (11 за добу)
У Київській області зафіксовано 125 780 випадків COVID-19 (145 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 120 083 людини (151 за добу)
- померли 2 696 людей (одна за добу)
Нагадаємо, в Україні з понад 500 "ковідних" лікарень половина закриється упродовж червня. Стаціонари скорочують через зниження захворюваності на COVID-19.
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