Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 30 червня

Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 30 червня

Загалом у столиці підтверджено 213 788 випадків COVID-19.

Станом на ранок 30 червня у Києві зафіксовано 225 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 148 випадків більше, ніж 29 червня (77 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 213 788 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 204 623 людина ( 202 за добу)

людина ( за добу) померла 5 191 людина (одна за добу)

У Київській області зафіксовано 127 328 випадків COVID-19 (26 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 123 719 людей ( 107 за добу)

людей ( за добу) померли 2 744 людини (двоє за добу)

Нагадаємо, у ВООЗ запевняють, що препарати для профілактики коронавірусу захищають від індійського штаму "Дельта" у разі проходження усього курсу вакцинації.

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