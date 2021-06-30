Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 30 червня

Загалом у столиці підтверджено 213 788 випадків COVID-19.
Станом на ранок 30 червня у Києві зафіксовано 225 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 148 випадків більше, ніж 29 червня (77 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 213 788 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 204 623 людина (202 за добу)
- померла 5 191 людина (одна за добу)
У Київській області зафіксовано 127 328 випадків COVID-19 (26 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 123 719 людей (107 за добу)
- померли 2 744 людини (двоє за добу)
Нагадаємо, у ВООЗ запевняють, що препарати для профілактики коронавірусу захищають від індійського штаму "Дельта" у разі проходження усього курсу вакцинації.