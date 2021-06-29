Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 29 червня

Загалом у столиці підтверджено 213 563 випадки COVID-19.
Станом на ранок 29 червня у Києві зафіксовано 77 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 39 випадків менше, ніж 28 червня (116 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 213 563 випадки COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 204 421 людина (62 за добу)
- померли 5 190 людей
У Київській області зафіксовано 127 302 випадки COVID-19 (14 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 123 612 людей (23 за добу)
- померли 2 742 людини
Нагадаємо, у ВООЗ запевняють, що препарати для профілактики коронавірусу захищають від індійського штаму "Дельта" у разі проходження усього курсу вакцинації.
Зазначимо, що в Україні зафіксовано два випадки інфікування новим штамом.