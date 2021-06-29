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Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 29 червня

Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 29 червня

unsplash.com

Загалом у столиці підтверджено 213 563 випадки COVID-19.

Станом на ранок 29 червня у Києві зафіксовано 77 нових випадків коронавірусу за добу. Це на 39 випадків менше, ніж 28 червня (116 випадків коронавірусу)

Загалом у столиці підтверджено 213 563 випадки COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

  • одужали 204 421 людина (62 за добу)
  • померли 5 190 людей

У Київській області зафіксовано 127 302 випадки COVID-19 (14 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

  • одужали 123 612 людей (23 за добу)
  • померли 2 742 людини 

Нагадаємо, у ВООЗ запевняють, що препарати для профілактики коронавірусу захищають від індійського штаму "Дельта" у разі проходження усього курсу вакцинації. 

Зазначимо, що в Україні зафіксовано два випадки інфікування новим штамом.