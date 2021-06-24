Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 24 червня

Загалом у столиці підтверджено 212 611 випадків COVID-19.
Станом на ранок 24 червня у Києві зафіксовано 223 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 18 випадків менше, ніж 23 червня (241 випадок коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 212 834 випадки COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 203 547 людей (605 за добу)
- померли 5 185 людей
У Київській області зафіксовано 127 122 випадки COVID-19 (51 новий випадок за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 123 009 людей (208 за добу)
- померли 2 741 людина (троє за добу)
Нагадаємо, у ВООЗ запевняють, що препарати для профілактики коронавірусу захищають від індійського штаму "Дельта" у разі проходження усього курсу вакцинації.
Зазначимо, що в Україні зафіксовано два випадки інфікування новим штамом.