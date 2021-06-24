Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 24 червня

Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 24 червня

Загалом у столиці підтверджено 212 611 випадків COVID-19.

Станом на ранок 24 червня у Києві зафіксовано 223 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 18 випадків менше, ніж 23 червня (241 випадок коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 212 834 випадки COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 203 547 людей ( 605 за добу)

людей ( за добу) померли 5 185 людей

У Київській області зафіксовано 127 122 випадки COVID-19 (51 новий випадок за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 123 009 людей ( 208 за добу)

людей ( за добу) померли 2 741 людина (троє за добу)

Нагадаємо, у ВООЗ запевняють, що препарати для профілактики коронавірусу захищають від індійського штаму "Дельта" у разі проходження усього курсу вакцинації.

Зазначимо, що в Україні зафіксовано два випадки інфікування новим штамом.

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