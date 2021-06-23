Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 23 червня

Загалом у столиці підтверджено 212 611 випадків COVID-19.

Станом на ранок 23 червня у Києві зафіксовано 241 новий випадок коронавірусу за добу. Це на 154 випадки більше, ніж 22 червня (87 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 212 611 випадків COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 202 942 людини ( 229 за добу)

людини ( за добу) померли 5 185 людей (п'ятеро за добу)

У Київській області зафіксовано 127 071 випадок COVID-19 (38 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужала 122 801 людина ( 55 за добу)

людина ( за добу) померли 2 738 людей (двоє за добу)

Нагадаємо, у ВООЗ запевняють, що препарати для профілактики коронавірусу захищають від індійського штаму "Дельта" у разі проходження усього курсу вакцинації.

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