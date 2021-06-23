Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 23 червня

Загалом у столиці підтверджено 212 611 випадків COVID-19.
Станом на ранок 23 червня у Києві зафіксовано 241 новий випадок коронавірусу за добу. Це на 154 випадки більше, ніж 22 червня (87 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 212 611 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 202 942 людини (229 за добу)
- померли 5 185 людей (п'ятеро за добу)
У Київській області зафіксовано 127 071 випадок COVID-19 (38 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужала 122 801 людина (55 за добу)
- померли 2 738 людей (двоє за добу)
Нагадаємо, у ВООЗ запевняють, що препарати для профілактики коронавірусу захищають від індійського штаму "Дельта" у разі проходження усього курсу вакцинації.
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