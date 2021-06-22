Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 22 червня

Загалом у столиці підтверджено 212 370 випадків COVID-19.
Станом на ранок 22 червня у Києві зафіксовано 87 нових випадків коронавірусу за добу. Це на вісім випадків менше, ніж 21 червня (95 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 212 370 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 202 713 людей (53 за добу)
- померли 5 180 людей (троє за добу)
У Київській області зафіксовано 127 003 випадки COVID-19 (три нових випадки за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 122 746 людей (26 за добу)
- померли 2 736 людей
Нагадаємо, у ВООЗ запевняють, що препарати для профілактики коронавірусу захищають від індійського штаму "Дельта" у разі проходження усього курсу вакцинації.
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