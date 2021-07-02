Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 2 липня

Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 2 липня

Загалом у столиці підтверджено 214 213 випадків COVID-19.

Станом на ранок 2 липня у Києві зафіксовано 194 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 37 випадків менше, ніж 1 липня (231 випадок коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 214 213 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 205 036 людей ( 179 за добу)

людей ( за добу) померли 5 195 людей (один випадок за добу)

У Київській області зафіксовано 127 434 випадки COVID-19 (50 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 123 873 людини ( 75 за добу)

людини ( за добу) померли 2 752 людини (три за добу)

Нагадаємо, цими вихідними кияни зможуть щепитися від коронавірусу в поліклініках. Мінівакцинальні центри запрацюють уже завтра, 3 липня.

Новини України: у Києві від цих вихідних запрацюють мінівакцинальні центри

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