Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 2 липня

Загалом у столиці підтверджено 214 213 випадків COVID-19.
Станом на ранок 2 липня у Києві зафіксовано 194 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 37 випадків менше, ніж 1 липня (231 випадок коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 214 213 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 205 036 людей (179 за добу)
- померли 5 195 людей (один випадок за добу)
У Київській області зафіксовано 127 434 випадки COVID-19 (50 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 123 873 людини (75 за добу)
- померли 2 752 людини (три за добу)
Нагадаємо, цими вихідними кияни зможуть щепитися від коронавірусу в поліклініках. Мінівакцинальні центри запрацюють уже завтра, 3 липня.