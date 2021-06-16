Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 16 червня

Загалом у столиці підтверджено 211 437 випадків COVID-19.

Станом на ранок 16 червня у Києві зафіксовано 256 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 13 випадків більше, ніж 15 червня (243 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 211 437 випадків COVID-19.

Також читайте Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 16 червня

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 200 800 людина ( 1 879 за добу)

людина ( за добу) померли 5 162 людини (двоє за добу)

У Київській області зафіксовано 126 829 випадків COVID-19 (75 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 122 140 людей ( 217 за добу)

людей ( за добу) померли 2 729 людини (семеро за добу)

Нагадаємо, українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка. Утім, для цього потрібно вакцинуватися двома дозами препарату. Документ називається Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Воно двома мовами: українською та іноземною - це може бути англійська або французька. На бланку вказані особисті дані, прізвище, ім’я, дата народження.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання