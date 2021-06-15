Коронавірус у Києві та області сьогодні: статистика на 15 червня

Загалом у столиці підтверджений 211 181 випадок COVID-19.

Станом на ранок 15 червня у Києві зафіксовано 243 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 154 випадки більше, ніж 14 червня (89 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 211 181 випадок COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 198 921 людина ( 2 047 за добу)

людина ( за добу) померли 5 160 людей (четверо за добу)

У Київській області зафіксовано 126 754 випадки COVID-19 (51 новий випадок за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 121 923 людини ( 68 за добу)

людини ( за добу) померли 2 722 людини (двоє за добу)

Нагадаємо, українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка. Утім, для цього потрібно вакцинуватися двома дозами препарату. Документ називається Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Воно двома мовами: українською та іноземною - це може бути англійська або французька. На бланку вказані особисті дані, прізвище, ім’я, дата народження.

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